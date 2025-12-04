TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

Plus de 300 participants pour la 5ᵉ convention du réseau


Le Groupe Salaün a organisé la 5ᵉ convention de son réseau de distribution, du 22 au 25 novembre 2025 à Hammamet, en partenariat avec Ô Voyages, Transavia et l’hôtel Ô Club Royal Taj Tulip Sultan. Plus de 300 collaborateurs, partenaires TO, DMC et compagnies aériennes ont participé à quatre jours d’échanges, de formations et de présentation du plan stratégique « Ambition 2030 ».


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

Le Groupe Salaün a convié ses équipes et ses partenaires à Hammamet - Photo : Salaün Holidays
Le Groupe Salaün a convié ses équipes et ses partenaires à Hammamet - Photo : Salaün Holidays
Aerticket
La 5e convention du Groupe Salaün a réuni 195 collaborateurs représentant 111 agences, 33 DMC et 34 tour-opérateurs et compagnies aériennes partenaires en Tunisie, du 22 au 25 novembre 2025.

Accueillis à l’hôtel Ô Club Royal Taj Tulip Sultan à Hammamet, les participants ont assisté à une plénière animée par Michel Salaün notamment.

Cette séance a présenté le plan stratégique « Ambition 2030 » et les axes de développement à venir pour le réseau d’agences.

Des ateliers de travail ont permis aux partenaires TO et DMC de présenter leurs destinations et produits, tandis que les conseillers voyages ont suivi des formations proposées par les services supports et de production du Groupe.

Ces sessions ont rappelé les atouts des marques Salaün Holidays, Pagodia, Nordiska, Hugh et Pouchkine Tours, ainsi que les services d’accompagnement proposés aux clients.

Distinctions commerciales et valorisation du réseau

Autres articles
La convention a aussi été un moment de reconnaissance pour les équipes.

Dix-neuf conseillers ayant réalisé plus de 1 000 000 € de volume d’affaires ont été mis à l’honneur et s’envoleront pour Istanbul en juin 2026 avec Pacha Tours et Turkish Airlines.

Les six meilleurs vendeurs du TO Maison partiront, quant à eux, en Égypte en décembre 2025 avec Travel Evasion.

Les dix meilleurs vendeurs d’assurance, récompensés par le cabinet Sarrut, ainsi que les dix-sept meilleurs vendeurs des tour-opérateurs partenaires ont également été distingués.

Les conseillers ont élu leurs partenaires préférés : KUONI pour le service Réservation, FRAM pour le site professionnel, WORLDIA pour le service client/commercial et AUSTRAL LAGONS pour la plus belle brochure 2025.

A lire aussi : Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Lu 178 fois

Tags : salaun, salaun holidays
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 4 Décembre 2025 - 18:12 Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Mercredi 3 Décembre 2025 - 16:15 Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

Mondial Tourisme
Dernière heure

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO

Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

JEAN-BAPTISTE DELSUC

Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international
Partez en France

Partez en France

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis

Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis
Production

Production

Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet
AirMaG

AirMaG

Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027

Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Aux Antilles, le MSC Virtuosa mise sur les artistes locaux pour dynamiser sa saison

Aux Antilles, le MSC Virtuosa mise sur les artistes locaux pour dynamiser sa saison
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias