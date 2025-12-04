Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

Le Groupe Salaün a convié ses équipes et ses partenaires à Hammamet - Photo : Salaün Holidays
La 5e convention du Groupe Salaün a réuni 195 collaborateurs représentant 111 agences, 33 DMC et 34 tour-opérateurs et compagnies aériennes partenaires en Tunisie, du 22 au 25 novembre 2025.
Accueillis à l’hôtel Ô Club Royal Taj Tulip Sultan à Hammamet, les participants ont assisté à une plénière animée par Michel Salaün notamment.
Cette séance a présenté le plan stratégique « Ambition 2030 » et les axes de développement à venir pour le réseau d’agences.
Des ateliers de travail ont permis aux partenaires TO et DMC de présenter leurs destinations et produits, tandis que les conseillers voyages ont suivi des formations proposées par les services supports et de production du Groupe.
Ces sessions ont rappelé les atouts des marques Salaün Holidays, Pagodia, Nordiska, Hugh et Pouchkine Tours, ainsi que les services d’accompagnement proposés aux clients.
Distinctions commerciales et valorisation du réseau
La convention a aussi été un moment de reconnaissance pour les équipes.
Dix-neuf conseillers ayant réalisé plus de 1 000 000 € de volume d’affaires ont été mis à l’honneur et s’envoleront pour Istanbul en juin 2026 avec Pacha Tours et Turkish Airlines.
Les six meilleurs vendeurs du TO Maison partiront, quant à eux, en Égypte en décembre 2025 avec Travel Evasion.
Les dix meilleurs vendeurs d’assurance, récompensés par le cabinet Sarrut, ainsi que les dix-sept meilleurs vendeurs des tour-opérateurs partenaires ont également été distingués.
Les conseillers ont élu leurs partenaires préférés : KUONI pour le service Réservation, FRAM pour le site professionnel, WORLDIA pour le service client/commercial et AUSTRAL LAGONS pour la plus belle brochure 2025.
