Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

La 5e convention du Groupe Salaün a réunien Tunisie, du 22 au 25 novembre 2025.Accueillis à l’hôtelà Hammamet, les participants ont assisté à une plénière animée parnotamment.Cette séance a présentéet les axes de développement à venir pour le réseau d’agences.Des ateliers de travail ont permis aux partenaires TO et DMC de présenter leurs destinations et produits, tandis que les conseillers voyages ont suivi des formations proposées par les services supports et de production du Groupe., ainsi que les services d’accompagnement proposés aux clients.