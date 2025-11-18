TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Une convention stratégique au cœur de Manhattan


Le Groupe Salaün a organisé une convention à New York du 7 au 12 novembre 2025, réunissant une dizaine de ses partenaires Excellence. L’événement, tenu au Marriott Marquis à Times Square, a alterné ateliers, échanges stratégiques et découvertes de la ville.


Convention à New York du Groupe Salaün © DepositPhotos/victorttcd
Du 7 au 12 novembre 2025, le Groupe Salaün a réuni une dizaine de ses partenaires Excellence à New York. Installés au Marriott Marquis, en plein cœur de Times Square, les participants ont alterné réunions plénières, ateliers et temps d’échanges avec les équipes du groupe.

Le programme incluait également des visites de lieux emblématiques, des balades dans plusieurs quartiers tels que Manhattan, Harlem et Brooklyn, ainsi qu’une découverte panoramique depuis le Top of the Rock.

Cette rencontre a permis de mettre en valeur l’engagement durable des partenaires Excellence, dont certains collaborent avec les marques Salaün Holidays et National Tours depuis près de quarante ans.

La convention a ainsi constitué un moment privilégié pour partager expériences, attentes et pratiques commerciales dans un cadre immersif.

Un bilan 2025 solide et des objectifs affirmés pour 2026

La convention a permis de dresser un bilan détaillé de l’année 2025. Les marques Salaün Holidays et National Tours enregistrent des progressions allant jusqu’à +10 % par rapport à 2024. Les partenaires Excellence représentent environ 10 % du volume d’affaires des tour-opérateurs du groupe, avec plusieurs d’entre eux dépassant le million d’euros sur la production Salaün Holidays.

Le Groupe Salaün a également présenté ses orientations pour 2026, avec la volonté de "renforcer l’accompagnement commercial, soutenir la performance des agences et valoriser les productions Salaün Holidays et National Tours".

Enfin, le choix de New York rappelait un lien historique fort : la ville est associée aux origines mêmes du groupe, fondé après le retour d’Amérique de Michel Salaün, grand-père de l'actuel président, en 1932.

