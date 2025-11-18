Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Une convention stratégique au cœur de Manhattan

Le Groupe Salaün a organisé une convention à New York du 7 au 12 novembre 2025, réunissant une dizaine de ses partenaires Excellence. L’événement, tenu au Marriott Marquis à Times Square, a alterné ateliers, échanges stratégiques et découvertes de la ville.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 19 Novembre 2025

