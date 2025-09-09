"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits

Salaün Holidays propose deux nouvelles gammes de circuits - "Slow tourisme" et "Liberté" - dans son nouveau catalogue "Vos Voyages 2025-2026" - DepositPhotos.com, phb.cz
Le voyagiste Salaün Holidays dévoile sa toute nouvelle brochure "Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026", avec 98 destinations et 280 programmes, dont 54 circuits inédits.
Comme chaque année désormais, le catalogue met en avant "Les Voyages de l’Année", quatre circuits exclusifs (deux moyen et deux long- courriers) conçus pour marquer les esprits.
Les voyageurs pourront ainsi découvrir les Trésors d’Andalousie, de Séville à Grenade en passant par Cordoue et Antequera.
Ils pourront aussi partir à la rencontre des Joyaux d’Europe centrale à travers des découvertes insolites des capitales Berlin, Prague, Vienne et Budapest.
Ou bien ils iront s’immerger dans la richesse culturelle de l’Asie au Cambodge et au Vietnam, de Phnom Penh à Saïgon avec croisières et rencontres locales.
Et ils pourront enfin explorer la Chine impériale et futuriste, de Pékin à Shanghai, avec une nuit à la Grande Muraille.
Salaün Holidays : deux nouvelles gammes de circuits
En plus de ses collections de circuits "Best", "Premium" ou encore "Grands Tours", Salaün Holidays enrichit son offre avec deux nouvelles approches originales.
La première gamme, baptisée Slow Tourisme, privilégie les petits groupes, les transports doux, les hébergements typiques et les temps libres pour une immersion plus authentique lors de son voyage.
La seconde, intitulée Liberté, combine visites incontournables et découvertes personnelles, avec davantage de souplesse dans les repas et la possibilité d’ajouter des excursions optionnelles.
Un service renforcé et des départs garantis
Autre nouveauté : sur certains circuits, un collaborateur Salaün Holidays accompagnera les voyageurs dès l’aéroport de Paris (16 circuits sur 1 à 4 dates sélectionnées), en plus du guide local présent à destination. L’objectif est d’assurer sérénité et confort tout au long du séjour.
Avec toujours plus de départs garantis, des voyages d’exception comme la Chine et Taiwan ou les trésors de l’Himalaya, et des itinéraires inédits du Japon à la Croatie, Salaün Holidays affiche son ambition : offrir une expérience unique à chaque profil de voyageur.
Bon à savoir : le catalogue "Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026" confirme également le maintien de l’offre optionnelle de transferts vers l’aéroport.
