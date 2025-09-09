"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits

En plus de ses collections de circuits "Best", "Premium" ou encore "Grands Tours", Salaün Holidays enrichit son offre avec deux nouvelles approches originales.



La première gamme, baptisée Slow Tourisme, privilégie les petits groupes, les transports doux, les hébergements typiques et les temps libres pour une immersion plus authentique lors de son voyage.



La seconde, intitulée Liberté, combine visites incontournables et découvertes personnelles, avec davantage de souplesse dans les repas et la possibilité d’ajouter des excursions optionnelles.