Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

La Boutique des Groupes a réuni ses équipes à Lisbonne du 24 au 27 octobre pour sa convention annuelle. 84 collaborateurs ont répondu présent - Photo : Salaün Holidays
La Boutique des Groupes (BDG), filiale de Salaün Holidays, a réuni ses équipes à Lisbonne du 24 au 27 octobre 2025, pour sa convention annuelle.
Hébergés au sein de l'hôtel Lux Lisboa Park, 84 collaborateurs ont répondu présent, aux côtés des partenaires Transavia et D Travel, alternant réunions, visites et moments de convivialité.
"Les participants garderont un souvenir marquant de l’ambiance portée par les artistes de fado et chanteurs a cappella présents, sans oublier la convivialité des soirées - avec, en point d’orgue, l’inoubliable soirée blanche !", souligne le Groupe dans un communiqué.
La convention a aussi permis de faire le point sur l'activité. "Tous les signaux sont au vert. La Boutique des Groupes affiche à date +40% pour 2026 versus N-1", souligne le communiqué.
Dans le top 10 des destinations 2025-2026 : l’Italie, la France, le Sri Lanka, l’Espagne, le Vietnam, la Norvège, l’Afrique du Sud, le Portugal et le Maroc.
La Boutique des Groupes : des objectifs et un cap clair pour 2026
Pour rappel, La Boutique des Groupes est spécialiste des voyages pour groupes constitués (CSE, associations, scolaires, entreprises), du circuit accompagné au séjour sur-mesure partout dans le monde.
Avec un maillage national de 27 commerciaux dédiés, elle a orchestré en 2025 plus de 1 600 voyages de groupes pour un chiffre d’affaires de 46 236 366 € lors de l’exercice clos au 30 septembre 2024.
En B2B, elle travaille avec les agences de voyages et autocaristes, tandis qu'un pôle MICE, "Events by Salaün Holidays", conçoit et opère séminaires, conventions, incentives et roadshows dans le monde entier. Elle pilote aussi Agripass, une agence spécialisée dans l’organisation de voyages d’études destinés au monde agricole et agro-alimentaire, en France comme à l’étranger.
"Cette convention est un moment clé pour aligner nos équipes, renforcer le lien avec nos partenaires et continuer d’innover dans l’expérience groupe.
Les objectifs 2026 fixent un cap clair : proximité, structuration et conquête", a déclaré Jean-Michel Caradec, le directeur général de La Boutique des Groupes, tout en réaffirmant ses priorités stratégiques.
A savoir : développer la clientèle B2C par le déploiement des commerciaux dans les zones à potentiel pour densifier la proximité terrain ; muscler la clientèle B2B grâce à un renforcement de l’organisation et une mobilisation des forces commerciales du TO Salaün Holidays ; mais aussi capter une nouvelle clientèle en s’appuyant davantage sur le réseau d’agences SNA.
