TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Retour sur la convention annuelle au Portugal


Réunis du 24 au 27 octobre en convention à Lisbonne, les 84 collaborateurs de La Boutique des Groupes (filiale de Salaün Holidays) ont alterné réunions, visites et temps de cohésion. Alors que l'activité affiche à date +40% pour 2026 par rapport à N-1, Jean-Michel Caradec, directeur général de La Boutique des Groupes, en a profité pour réaffirmer ses priorités stratégiques...


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

La Boutique des Groupes a réuni ses équipes à Lisbonne du 24 au 27 octobre pour sa convention annuelle. 84 collaborateurs ont répondu présent - Photo : Salaün Holidays
La Boutique des Groupes a réuni ses équipes à Lisbonne du 24 au 27 octobre pour sa convention annuelle. 84 collaborateurs ont répondu présent - Photo : Salaün Holidays
Legends and Paradise
La Boutique des Groupes (BDG), filiale de Salaün Holidays, a réuni ses équipes à Lisbonne du 24 au 27 octobre 2025, pour sa convention annuelle.

Hébergés au sein de l'hôtel Lux Lisboa Park, 84 collaborateurs ont répondu présent, aux côtés des partenaires Transavia et D Travel, alternant réunions, visites et moments de convivialité.

"Les participants garderont un souvenir marquant de l’ambiance portée par les artistes de fado et chanteurs a cappella présents, sans oublier la convivialité des soirées - avec, en point d’orgue, l’inoubliable soirée blanche !", souligne le Groupe dans un communiqué.

La convention a aussi permis de faire le point sur l'activité. "Tous les signaux sont au vert. La Boutique des Groupes affiche à date +40% pour 2026 versus N-1", souligne le communiqué.

Dans le top 10 des destinations 2025-2026 : l’Italie, la France, le Sri Lanka, l’Espagne, le Vietnam, la Norvège, l’Afrique du Sud, le Portugal et le Maroc.

Lire aussi : Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

La Boutique des Groupes : des objectifs et un cap clair pour 2026

Autres articles
Pour rappel, La Boutique des Groupes est spécialiste des voyages pour groupes constitués (CSE, associations, scolaires, entreprises), du circuit accompagné au séjour sur-mesure partout dans le monde.

Avec un maillage national de 27 commerciaux dédiés, elle a orchestré en 2025 plus de 1 600 voyages de groupes pour un chiffre d’affaires de 46 236 366 € lors de l’exercice clos au 30 septembre 2024.

En B2B, elle travaille avec les agences de voyages et autocaristes, tandis qu'un pôle MICE, "Events by Salaün Holidays", conçoit et opère séminaires, conventions, incentives et roadshows dans le monde entier. Elle pilote aussi Agripass, une agence spécialisée dans l’organisation de voyages d’études destinés au monde agricole et agro-alimentaire, en France comme à l’étranger.

"Cette convention est un moment clé pour aligner nos équipes, renforcer le lien avec nos partenaires et continuer d’innover dans l’expérience groupe.

Les objectifs 2026 fixent un cap clair : proximité, structuration et conquête", a déclaré Jean-Michel Caradec, le directeur général de La Boutique des Groupes, tout en réaffirmant ses priorités stratégiques.

A savoir : développer la clientèle B2C par le déploiement des commerciaux dans les zones à potentiel pour densifier la proximité terrain ; muscler la clientèle B2B grâce à un renforcement de l’organisation et une mobilisation des forces commerciales du TO Salaün Holidays ; mais aussi capter une nouvelle clientèle en s’appuyant davantage sur le réseau d’agences SNA.

Lu 212 fois

Tags : boutique des groupes, salaun holidays
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 6 Novembre 2025 - 14:02 Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Mercredi 5 Novembre 2025 - 07:36 Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Climats du Monde
Dernière heure

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias