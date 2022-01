Comment maitriser sa stratégie de communication ?

Appli mobile TourMaG



La crise sanitaire a entrainé une profonde remise en question des entreprises, et les a forcées à revoir leurs plans de communication. Il est désormais vital pour une entreprise d’adopter une communication digitale et adaptée à ses clients, consommateurs et prospects. Il est alors plus qu’indispensable de construire une stratégie de communication qui pourra anticiper les risques possibles et rebondir sur les besoins en communication de l’entreprise selon l’actualité.

Définir la stratégie de communication à adopter n’est pas chose aisée, mais il ne faut pas pour autant la négliger ! Aujourd’hui, Travel-Insight vous explique les 7 grandes étapes à mettre en place pour maitriser votre stratégie de communication.

Tout d’abord, pourquoi définir une stratégie de communication ? Avoir une stratégie de communication bien définie est désormais indispensable pour une entreprise. Cela va lui permettre :

● De véhiculer une image et un message à plus fort impact,

● De développer son image de marque,

● De développer sa notoriété et de toucher de nouveaux prospects,

● De rester en contact avec ses clients et de répondre de façon plus précise à leurs besoins et attentes,

● De mettre en avant ses nouvelles offres,

● De faire les bons choix en termes d’outils et de supports de communication.



Face aux contraintes de temps et de budget, les marques et entreprises touristiques ont souvent pour premier réflexe de penser aux moyens et outils de communication à mettre en place, avant de définir une véritable stratégie. Or, une stratégie de communication bien pensée permet de mieux positionner ses messages en fonction des besoins et objectifs à atteindre.

Étape 1 : Définir vos objectifs de communication La première étape va consister à définir vos objectifs de communication. Pourquoi souhaitez-vous communiquer ? Chaque marque a des objectifs différents selon sa taille, ses offres, son marché, son ancienneté, … Cela fait varier les besoins en communication. Il faut venir se demander l’intérêt pour vous de communiquer, et la finalité que vous souhaitez atteindre en diffusant des messages. Ayez toujours en tête qu’il vaut mieux se concentrer sur un seul objectif de communication pour avoir une stratégie cohérente et performante. Cependant, une campagne de communication bien faite pourra répondre à différents enjeux.

Étape 2 : Identifier votre cible Communiquer c’est avant tout transmettre un message vers un ou plusieurs récepteurs. Dans le cas d’une marque ou entreprise, la cible peut être multiple : clients, prospects, partenaires, prescripteurs, fournisseurs, collaborateurs. Il est donc indispensable de bien identifier le récepteur du message afin de pouvoir mettre en place des actions qui répondront le plus précisément possible à ses attentes.

Par exemple, la communication ne sera pas la même si on s’adresse à un public B2B ou B2C, ou aux Millénials plutôt qu’aux séniors. Il faut donc bien identifier sa cible (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, valeurs, …) pour définir un message adapté à celle-ci, afin de définir des actions adaptées et optimiser le budget de communication.

Étape 3 : Vous positionner dans votre environnement concurrentiel Cette troisième étape consiste à analyser en profondeur votre marque, son environnement et son positionnement face aux concurrents. Cette étape permet de répondre à des questions comme :

● Quel est mon environnement ? Celui-ci est défini par : la technologie, la nature des produits, les clients et les concurrents, les autres organisations, le climat politique et économique…

● Qui sont mes concurrents et comment communiquent-ils ? Sur quels supports online / offline sont-ils présents et à quelle fréquence ?

● Quelle est l’image de mon entreprise aujourd’hui ?

● Quels sont les points forts et les points faibles à améliorer en termes de communication ?

● Comment je souhaite positionner mon entreprise / ma marque dans l’environnement dans lequel elle évolue ?

● Ai-je besoin d’un renfort ou d’une correction de l’image de mon entreprise ?



Tant de questions subtiles mais dont les réponses sont essentielles dans la mise en place d’une stratégie de communication. C’est également au cours de cette troisième étape qu’il est indispensable d’utiliser l’outil SWOT, une méthode simple et efficace qui consiste à faire apparaître les forces et faiblesses, opportunités et menaces d’une entreprise.

Étape 4 : Définir votre message et votre ton of voice Avec l’essor des réseaux sociaux et de la numérisation en général, nous faisons face à un flux constant et considérable de contenus. Il n’est donc pas toujours simple de se démarquer en tant qu’entreprise et d’attirer l’attention de vos clients et prospects. Cette 4ème étape est donc très importante pour déterminer le message que vous souhaitez faire passer, et surtout arriver à faire la différence pour marquer les esprits au travers de votre ton of voice.



Le ton of voice d’une marque correspond à sa manière de s’exprimer et à son style rédactionnel. Il reflète la personnalité et les valeurs de l’entreprise au travers de la création de contenu, du choix des mots, de la tournure des phrases… Plus votre message sera clair et exprimé avec un ton of voice propre à votre entreprise, plus il sera simple de l’identifier et de la reconnaitre.

Étape 5 : Analyser vos moyens humains et financiers Dans le cadre d’une stratégie de communication bien construite, il est évidemment très important de prendre en considération les ressources humaines et financières à mobiliser. Avez-vous prévu un budget pour la réalisation de votre campagne de communication ? Avez-vous une ou plusieurs personnes mobilisables, en interne, pour coordonner votre communication et suivre le bon déroulé des actions ? Avez-vous les moyens de déléguer votre campagne de communication à un prestataire externe ? Autant de questions essentielles pour définir les outils et actions à réaliser.

Étape 6 : Définir vos supports de communication Une fois que vous aurez bien pris en compte l’ensemble des étapes ci-dessus en définissant vos objectifs, votre cible, l’environnement dans lequel vous évoluez, votre message et ton of voice, les moyens dont vous disposez ainsi que les axes de communication à développer, vous pourrez penser aux outils les plus adaptés à votre stratégie de communication.

Selon la cible à atteindre et vos objectifs, il faudra vous demander si vous souhaitez communiquer dans la presse, sur les réseaux sociaux ou mobiliser d’autres médias, et définir la fréquence de publication.

Étape 7 : Établir votre plan de communication Nous voici enfin à la dernière étape de la mise en place de votre stratégie de communication. Cette dernière étape, et pas des moindres, consiste à mettre en place le plan de communication qui va lister et planifier les actions préconisées par la stratégie, afin d’avoir une vue d’ensemble. Le plan de communication est généralement présenté sous la forme d’un planning et va vous permettre de répertorier l’ensemble des actions à réaliser, leur durée, le timing, les ressources à mobiliser ainsi que le budget associé à chaque action.



N’oubliez pas de vous fixer des objectifs, en gardant toujours en tête qu’une action = un objectif. Une fois la communication faite, pensez à bien mesurer les résultats obtenus afin de pouvoir ajuster votre stratégie et vos messages lors des prochaines campagnes de communication.



Enfin, il est indispensable de penser à une communication de crise qui pourra rapidement être mise en place en cas de situations particulières : catastrophe naturelle, crise économique, sanitaire...



Mettre en place une stratégie de communication peut sembler compliqué et demande du temps, cependant cela représentera un réel gain pour votre entreprise. Cela vous aidera à mieux communiquer auprès de votre cible, de valoriser vos offres et de développer votre notoriété.



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’agence de communication 360° qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Passionnés par le marketing digital du tourisme et les nouvelles technologies, nous aidons les acteurs du tourisme à développer leur communication.

Nous sommes notamment spécialisés en branding, en brand content, en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.



Si vous ne possédez pas le temps pour construire cette stratégie, vous pouvez contacter Travel-Insight pour vous aider à la mettre en place.

