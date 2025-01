Comment maximiser vos ventes pour cet été ?

Lors de ce voyage, il sera possible de faire des excursions à terre de plusieurs jours pour permettre aux voyageurs de s'immerger davantage encore dans la culture de chaque escale. Ces nouvelles “Overland” sont de véritables voyages dans le voyage, offrant aux clients l'opportunité de savourer la culture de chaque pays visité. Ils vivront comme « des autochtones parmi les autochtones », tout en profitant du confort et des petites attentions d’un hôtel 4 étoiles. À titre d’exemple, les passagers pourront profiter d’une aventure de 6 jours entre l'Équateur et le Pérou, explorant les îles Galapagos et les sites incas de Cusco et Machu Picchu ou encore profiter du désert Australien, en passant 4 jours à explorer l’Uluru et ses formations rocheuses tout en découvrant des peintures rupestres millénaires et en dînant sous les lumières colorées d'une vallée mythique. Il sera également possible de s’aventurer 4 jours au Sri Lanka, explorant les forêts et villes, puis découvrir les centres de sauvetage des éléphants et des tortues de mer, les traditions de la pêche et du thé, tout en plongeant dans l'histoire millénaire des monarques cinghalais. Et ce n'est qu'un avant-goût des multiples aventures proposées sur cet itinéraire... Naturellement, toutes ces excursions sont encadrées par des guides locaux, garantissant à vos clients une immersion authentique et enrichissante dans chaque destination.



En réservant ce Tour du Monde 2026 avant le 31 janvier 2025, vos clients profiteront de 14 jours gratuits supplémentaires et recevront de surcroit 10 000 points bonus sur leur carte C|Club. Soyez force de proposition et permettez-leur de transformer leur rêve de voyage en une réalité encore plus magique et inoubliable !