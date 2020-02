Congrès EDV 2020 : l’Albanie, « dernière destination à découvrir d’Europe »

Comme chaque année, les sujets qui agitent la profession animeront le congrès. Un grand débat cette année : « Le voyage, bouc émissaire du réchauffement climatique ? ».



Parmi les autres sujets abordés : l’ouverture du transport ferroviaire à la concurrence, la fragilisation des compagnies aériennes, l’absence de garantie des passagers, NDC, les grandes tendances du monde du voyage, la complémentarité entre croisières et clubs ou encore les dernières nouvelles en matière de Responsabilité sociale des entreprises…



Les EDV, qui organisent le congrès en collaboration avec l’APST, le Seto, Transavia et l’office du tourisme d’Albanie, prévoient d’emmener 410 personnes dans les Balkans pour le congrès 2020. 150 se sont déjà inscrites en une semaine, d’après Jean-Pierre Mas.



Les pré et post congrès, qui consistent en séjours balnéaires à Corfou et Saranda, sont d’ores et déjà complet. Pour le congrès en lui-même, 2 avions seront affrétés à Transavia.