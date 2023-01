Convention AFTM : distribution, enfin l'heure de vérité ?

"les TMC se retrouvent au pied du mur en 2023"

La convention nationale de l'AFTM se déroulera la journée 25 janvier 2023 dans l'amphithéâtre de la Tour Accor.débuteront la journée par un atelier consacré à la distribution hôtelière.en France fera ensuite un point sur les évolutions majeures de la distribution de la location de voiture.Temps fort de la fin de matinée, le débat :. Grégory Mavoian, président de Manor, Yorick Charveriat VP/General Manager France d'Amex GBT, et Christophe Jacquet , directeur général d'Havas Voyages participeront à la table ronde.L’après-midi sera consacrée à l’Oeil de l’AFTM en direct, la revue de presse internationale préparée et animée par François-Xavier Izenic.À l’occasion de cette convention, l’AFTM et She Travel Club présenteront également leur collaboration en faveur d’une meilleure prise en compte des particularités et de la sécurité des collaboratrices en mobilité.