Coronavirus Indonésie : Bali renonce à son ouverture estivale en raison de la menace sanitaire

"(...) La gestion du COVID-19 doit être pleinement soutenue (...) nous demandons à toutes les parties prenantes de se conformer au PPKM d'urgence, à partir de juillet.", a déclaré Le Ministre du Tourisme Indonésien Sandiaga Uno dans sa déclaration de ce vendredi 2 juillet.Grâce à la fermeture temporaire de toutes les destinations touristiques et des centres d'économie créative, (...), le secteur du tourisme et de l'économie créative, véritable locomotive de notre économie, pourra à nouveau jouer un rôle actif dès que le nombre de contaminations dues à la Covid-19 sera réduit.Le Ministre a également estimé que la mise en œuvre du PPKM d'urgence était une décision très appropriée du Président Joko Widodo, y compris la fermeture temporaire des destinations touristiques et des centres d'économie créative. Par conséquent, il a souligné qu'il se conformerait aux politiques de sécurité du peuple indonésien.Divers programmes de relance économique, tels que Work From Bali, la réouverture de Bali, Vaccine Tourism in Bali, Travel Corridor Arrangement et plusieurs événements dans les régions, seront reportés.