Coronavirus : MSC Croisières refusera les passagers ayant voyagé en Chine dans les 30 jours

MSC Croisières a déjà pris une série de mesures depuis le 24 janvier suite à l'épidémie de coronavirus



Ainsi les passagers de toutes les nationalités sont tenus de remplir un questionnaire avant d’embarquer afin de s’assurer que personne montant à bord d’un des navires de la compagnie n’ait voyagé en Chine continentale au cours des 30 derniers jours.



Quiconque aurait voyagé en Chine durant les 30 derniers jours se verra refuser l’accès à bord informe la compagnie.



Par ailleurs, tous les passagers et les membres d’équipage doivent se soumettre à un détecteur thermique non tactile avant d’embarquer pour chaque croisière opérée par la compagnie partout dans le monde, et toute personne montrant le moindre signe ou symptôme de la maladie comme de la fièvre (≥38 C°/100.4 F°), un état fiévreux, des frissons, une toux ou des difficultés respiratoires se verront refuser l’accès à bord.