Coronavirus : TUI France privilégie la prise des congés payés

Une délégation du Comité Social et Economique (CSE) de TUI France a été reçue à Bercy ce jeudi 12 mars 2020 par Marc Glita, délégué interministériel aux restructurations d’entreprise auprès de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances.



Ce dernier a salué cette démarche selon Lazare Razkallah, secrétaire du Comité Social et Economique. "C'est la première fois que M. Glita avait la vision de la crise du point de vue des représentants des salariés. Habituellement, il rencontre davantage les représentants du patronat".



L'entretien qui a duré un peu plus de 1h30 s'est focalisé sur la communication "catastrophique" du quai d’Orsay réalisée autour du coronavirus recommandant aux français de différer leurs déplacements à l’étranger, l'impact sur l'activité et les réservations, les éventuelles conséquences sur l'emploi mais également sur les mesures accordées par le gouvernement.



Le CSE a ainsi présenté des éléments chiffrés de l’impact financier du Coronavirus sur les ventes tous canaux confondus : " La baisse est générale, doublée d’un tsunami d’annulation" peut-on lire dans une communication envoyée aux salariés et dont nous avons eu connaissance.



"Nous avons évoqué la manière dont le gouvernement pourrait nous aider. TUI France a redressé la situation sur l'hiver et l'été se présentait bien.



Les marges étaient revenues. Mais désormais le virus impacte lourdement le carnet de commandes. M. Glita nous a assuré que l'économie reste une priorité et que le scénario italien ne serait pas mis en place en France", précise le représentant du personnel.