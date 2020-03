Coronavirus en Italie : "voyage en grande absurdité"

Mais, le pire c’est que, les mêmes opérateurs n’ont aucunement l’intention de désarmer devant ce petit virus qui, à l’heure où j’écris cet article, a déjà contaminé quelque 7 000 personnes, en a tué près de 400, provoqué des mutineries dans quelques prisons et mis à l’isolement toute la population de notre belle voisine.



En effet, et c’est là que nous naviguons en pleine absurdité, le site du tourisme vénitien tout à la joie d’être consulté, n’émet pas la moindre alerte sur les risques sanitaires courus par ses visiteurs.



Le site national du tourisme italien, non plus. Il nous invite au contraire à venir découvrir les vignobles de Prosecco, Parme, ville européenne de la culture en 2020, de grandes expositions alors que les musées sont fermés, la douceur de la Toscane, etc.



Quant aux OTA, à peine les avez-vous effleurées pour parfaire votre enquête, qu’elles cherchent à vous vendre toujours aussi allègrement tous les billets que vous souhaitez et ne souhaitez pas acquérir… pour Milan, Venise, Rome et autre Bologne.



Le plus souvent sans la moindre mention du virus qui fait trembler l’économie et la tranquillité de la planète !



Idem d’ailleurs du côté de nombreux sites touristiques à l’exception du Japon, de la Corée du Sud (et sans doute d’autres) qui prennent la précaution d’évoquer la pandémie et la position adoptée par la destination par rapport aux risques qui la menacent.