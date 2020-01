Coronavirus : l'OMS décrète l'urgence internationale

L'Organisation Mondiale de la Santé a décrété l'urgence internationale face au coronavirus sans pour autant conseiller de limiter les voyages et le commerce vers la Chine.



L'OMS a précisé que l'épidémie constitue "une urgence de santé publique de portée internationale."



Lors de la réunion de l'OMS les représentants du ministère de la santé de la République populaire de Chine ont fait un rapport sur la situation actuelle et les mesures de santé publique prises.



Il y a maintenant 7711 cas confirmés et 12167 cas suspects dans tout le pays. Parmi les cas confirmés, 1370 sont graves et 170 personnes sont décédées. 124 personnes se sont rétablies et ont reçu leur congé de l'hôpital.