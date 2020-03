Coronavirus : le temps de l’arrogance est terminé... sinon plus dure sera la chute ?

Après un démarrage en janvier d’autant plus lent que les informations que nous recevions venaient d’un pays lointain, nous nous trouvons désormais dans l’obligation de composer avec une réalité qui, toutes les heures, se révèle un peu plus dramatique.



Alors que nous bouclions nos valises pour aller aux sports d’hiver ou nous dorer sous les cocotiers, que pouvaient bien nous faire les nouvelles dramatiques en provenance d’un pays situé à des milliers de kilomètres dans lequel on mange des chauve-souris sur des marchés d’une hygiène douteuse ?



Anxiogènes, ces images nous semblaient plutôt sorties d’un film de science fiction et pour ceux qui l’avait lu, elles semblaient issues du célèbre roman d’Albert Camus : La peste , alors que quelques uns se souvenaient que Venise, à son époque glorieuse, avait aussi été mise en quarantaine à cause de la peste, puis du choléra, et que Marseille en 1720 avait vu la moitié de sa population décimée par la peste noire !



Plus proches, tous les médias nous rappelaient que la grippe espagnole avait tué plusieurs millions de personnes et qu’Ebola il y a peu avaient terrassé 11 000 Africains.



Mais, en fait, seuls le rapatriement très médiatisé ou le confinement de quelques uns de nos concitoyens matérialisaient le danger.



Seules aussi la complainte des agences de voyages spécialisées sur le tourisme asiatique et celle de leurs clients privés du voyage de leur vie, laissaient deviner le danger à venir.



Il y a encore 4 jours pour ma part, on me demandait d’évoquer les problèmes de « sur-tourisme ! » pour une émission télévisée.



C’est dire que du haut de notre toute puissance occidentale, nous vivions sur un nuage d’aveuglement et de sérénité !