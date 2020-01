L’industrie touristique vit-elle ses dernières années d’insouciance ?

Le Credoc et tant d’autres instituts ont tous également noté l’ascension fulgurante de la demande de santé physique. D’où l’extrême vigilance sur la nourriture, mais aussi sur l’eau que l’on boit et l’air que l’on respire à l’extérieur comme à l’intérieur.



Car, il est désormais établi que l’air est aussi vicié à l’intérieur des appartements (et chambres d’hôtels) qu’à l’extérieur.



Responsables principaux : les matériaux, colles et peintures. Sans parler des cabines des avions dont on ne tardera pas à apprendre qu’elles

véhiculent un air contaminé porteur de bactéries nocives.



Plus que jamais, chacun s’arc-boutera donc sur la protection de son bien le plus précieux : sa santé et sera de plus en plus vigilant sur le contenu de son assiette et sa provenance et sur toutes les sources de pollution de son environnement.



A protéger aussi impérativement : la santé mentale pour laquelle toutes les offres de détox, remise en forme, soins médicaux divers ont un boulevard devant elles. A condition de prouver leur efficacité.