La Région Auvergne-Rhône Alpes rejoint les "Palmes du Tourisme durable"

“Face aux défis contemporains et la quête de sens qui caractérisent cette dernière décennie, nous sommes amenés à nous questionner et à prendre la pleine conscience et l’entière responsabilité personnelle et collective de nos actions et de leurs impacts environnementaux, économiques et sociétaux.”

“qui va au-delà du développement économique et de la seule croissance (...) , rendant certains indicateurs obsolètes et en faisant émerger de nouveaux."

Rhône Alpes Tourisme a publié par ailleurs un Manifeste du Tourisme Bienveillant, avec un site internet éponyme. Il s’agit d’un manifesteDans cette sorte de Charte, les auteurs dévoilent leur vision du tourismeLe tourisme bienveillant est i[“ un tourisme qui s’adresse à tous, ancré dans l’histoire et l’avenir de chaque territoire, profitable durablement et équitablement pour chacun de ses habitants et de ses acteurs. “