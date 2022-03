Depuis le 16 décembre 2021, Corsair propose des vols directs vers Fort-de-France en Martinique au départ de l’aéroport de Nantes-Atlantique.



En raison du " vif succès " rencontré sur cette ligne, la compagnie la reprogramme pour l’hiver 2022-2023.



Corsair a commencé à opérer la ligne à raison d'un vol par semaine puis, elle est passée à deux vols. "Le taux de remplissage a très vite atteint 80% et continue de progresser de mois en mois " précise la compagnie.



Les vols ont lieu tous les mardis et jeudis au départ de Nantes à 13h10 pour une arrivée à Fort-de-France à 16h55 jusqu’au 21 avril 2022. Les vols long-courrier Corsair vers les Antilles sont en connexion avec des vols régionaux opérés par son partenaire Air Antilles.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair : « Cette nouvelle ligne directe entre Nantes et la Martinique répond à un réel besoin des habitants de la région nantaise et des Pays de la Loire, comme le montre le vif succès de la ligne. Avec l’ouverture de lignes directes également au départ de Bordeaux et Lyon avec la Guadeloupe, nous avons désormais une offre très complète entre les villes de province et les Caraïbes, renforçant ainsi notre présence sur les dessertes ultramarines. »