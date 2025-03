Costa Croisières prolonge son partenariat avec Emirates

Costa Croisières opère dans le port de Dubaï depuis 2006 et prévoit d'y stationner le Costa Toscana, son navire amiral de dernière génération, pendant l'hiver 2025-2026. Les clients pourront profiter d'une formule "vol+croisière" incluant des escales à Dubaï, Mascate (Oman), Doha (Qatar), et Abu Dhabi (EAU). Cette offre permet de découvrir à la fois les traditions anciennes et les villes futuristes de la région.



Le partenariat entre Costa Croisières et Emirates contribue à positionner Dubaï comme une destination de croisière majeure, offrant une connectivité aérienne et maritime intégrée. Les douze comptoirs d'enregistrement d'Emirates dans le port de Dubaï permettent aux passagers de s'enregistrer jusqu'à quatre heures avant leur vol, facilitant ainsi leur séjour dans la ville avant de partir.