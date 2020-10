Covid-19 : MSC Croisières obtient la certification « Biosafe Ship » et inclut les tests PCR

Alors que les gros navires de croisières ont repris la mer surtout en Italie, imposant une jauge plus clémente que la France, la réassurance de la clientèle est une part importante du travail actuel de ces entreprises.



MSC Croisières a fait vérifier que le protocole mis en place par MSC Croisières était compatible avec la certification « Biosafe Ship ».



Ce certificat se base sur des objectifs certifiant que le navire est équipé de systèmes, de composants et de procédures opérationnelles qui permettent de réduire le risque d'infection.



Le MSC Grandiosa a été le bateau inspecté et labélisa par la société italienne de classification RINA.