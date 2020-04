Covid-19 : la perte d’activité pourrait représenter 25 % du PIB touristique en 2020

* Les données sont tirées de différentes sources : Insee, Banque de France, Atout France, ministère de l’Intérieur et associent le monde universitaire (Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme, UFR ESTHUA Tourisme et Culture).

Plus de 80 % des professionnels du tourisme semblent cependant avoir rapidement réagi en mobilisant les mesures gouvernementales (chômage, report de charges, avoirs) et en renégociant leurs dettes. Si 83 % sont satisfaits de ces mesures sur le court terme, beaucoup s’interrogent sur leur efficacité à plus long terme (trois ans).85% des professionnels pensent que la crise durera au moins six mois, avec une reprise très progressive, portée cet été par la clientèle française.80 % ne pensent pas revenir à leur niveau d’activité d’ici huit à douze mois, voire au-delà. Ils estiment également que cette crise aurait un impact fort sur les futures propositions de valeur et sur les modèles économiques des entreprises du tourisme et des loisirs.