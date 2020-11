Covid-19 : toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le vaccin Pfizer et BioNtech

TourMaG.com - Faut-il s’inquiéter d’une avancée aussi rapide, alors qu’un vaccin prend habituellement entre 10 et 20 ans pour être mise au point...



Anne Sénéquier : Il faut être vigilant bien sûr, comme toujours quand il est question de médicament et de vaccin, mais nous avons là trois explications simples :



- La technique utilisé : utilisation de l’ARNm



- L’association d’une bio-tech « BioNtech » qui fait les recherches, et d’une bigPharma « Pfizer » qui va assurer la fabrication et la distribution.



- La levée de fonds extraordinaire ces derniers mois pour la recherche vaccinale. Elle a permis de gagner du temps sur le cycle de fabrication du vaccin. Généralement, les financements se font étape par étape et cela prend du temps.



Cependant, il est important de vérifier ces résultats dans le temps. On ne sait toujours pas à ce jour à quoi correspondent ces 90%.



Est-ce qu’il est de 90% sur la population générale, ou sur les populations vulnérables ? Quelle tranche d’âge ? Les résultats ont été faits avec environ 90 infections au Covid19. Il faudra réévaluer le tout à 164 cas de contamination comme le prévoit le protocole.



Au fur et à mesure que l’étude se poursuit, ce taux d’efficacité est amené à évoluer...



TourMaG.com - Qu'est-ce que la Phase 3 ? Pouvez-vous nous décrire ce que cela signifie ?



Anne Sénéquier : La phase 3 est une phase où l’on évalue l’efficacité et la sureté à long terme sur des échantillons de volontaires beaucoup plus importants que les étapes précédentes : environ 20 à 30 000.



BioNTech et Pfizer ont vacciné 43 998 personnes volontaires. Plus l’échantillon de volontaires est grand, plus on est en mesure d’avoir un résultat significatif. Nous avons des résultats préliminaires, mais cela ne veut pas dire que c’est la fin de la phase 3. Tous les résultats seront acquis pour le 13 juin 2021, et la phase 3 finit en décembre 2022.