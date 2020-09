Crise Covid-19 : les restaurants, hôtels, cafés... appellent à la mobilisation générale

Aussi, les organisations professionnelles appellent à la mobilisation dans l’ensemble de la France de tous les professionnels restaurants, hôtels, cafés, brasseries, traiteurs, bars, discothèques et donnent rendez-vous à tous les chefs d’entreprises et leurs salariés vendredi 2 octobre 2020, à 11h45, (et chaque vendredi aussi longtemps que nécessaire) devant leur établissement en faisant du bruit avec un signe distinctif, " symbole du deuil de nos métiers ".



" Cette action collégiale du CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques) a pour but de soutenir l’ensemble de nos entreprises en train de mourir avec leurs salarié s", et " d’être solidaire avec l’ensemble des établissements fermés dans la métropole Aix Marseille Provence et dans le département de la Guadeloupe, ou en passe de l’être ", poursuit l'UMIH.