CroisiEurope rouvre les portes de ses agences

À compter du lundi 11 mai, CroisiEurope annonce la réouverture de ses agences.



Elles accueilleront à nouveau la clientèle " tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale en accord avec l’ensemble des protocoles dictés par le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes " indique un communiqué de presse.



Pour inciter les réservations, la compagnie spécialiste des croisières lance une offre spéciale : pour toute nouvelle réservation et pour tous les départs jusqu’au 30 novembre 2020, CroisiEurope propose aux clients de réserver sans verser d'acompte. Le règlement se fera à 15 jours du départ.



La réservation peut-être annulée jusqu'à 16 jours du départ. Cette offre s’applique également à l’ensemble du réseau des agences de voyages.



De plus une offre early-booking pour les départs 2021 est déjà disponible.