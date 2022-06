Croisières Havila Castor : une première navigation zéro émission en Norvège

Nous serons un jour en mesure de naviguer dans le monde entier sans émissions de gaz à effet de serre".

Le programme vise à donner à nos invités la possibilité de s'impliquer et de faire des choix conscients à bord

Le Havila Castor a effectué jeudi, en ayant recours à la propulsion par batterie pendant trois heures seulement (60% de la capacité).Afin d'avoir la possibilité d'utiliser les batteries à bord dans une plus large mesure qu'aujourd'hui,Il a d'ailleurs déclaré : "pour le chargement des téléphones portables, la lumière et le chauffage en cabine.À partir de ce voyage, Havila Kystruten a justement lancé son nouveaupour les clients.", a souligné Sandra Ness, responsable du climat et de l'environnement à Havila Kystruten.A noter que la fondation environnementale ZERO était à bord du navire lors de ce voyage historique.