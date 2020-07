Culture : Ludo & Sophie déploie ses visites guidées pour les enfants partout en France Lancement en Provence, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Normandie

Pour rendre la culture vivante et accessible dès le plus jeune âge, deux mamans ont créé voilà 4 ans, l'agence Ludo et Sophie. Accompagnées par des guides-conférenciers encartés, les familles peuvent ainsi (re)découvrir le patrimoine français de façon ludique et pédagogique. Après Paris, Nantes et Dijon, les co-fondatrices lancent cet été plusieurs offres dans quatre nouvelles régions : Provence, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Normandie. Nous faisons le point avec Amélie Garnier-Duchemin, cofondatrice et CEO de Ludo & Sophie.

Une décision qu'elle a prise pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. " Je travaillais beaucoup et le week-end, j'étais très fatiguée, je n'avais pas toujours la force de potasser des guides pour préparer les visites avant d'emmener mes enfants au musée. Pourtant, ils sont extrêmement curieux, ils absorbent tout, il y a tellement de choses à voir avec eux, j'avais l'impression de passer à côté de cela ", explique-t-elle.



De ce constat germe l'idée de créer une société qui va lui permettre d'emmener les enfants dans la culture, mais pas seulement les siens.



Avec Alyette de Roys, elle lance en 2016, une agence culturelle composée d’une vingtaine de guides professionnels, de médiateurs scientifiques et culturels, qui souhaite démontrer que se cultiver en famille est un jeu d'enfants !



Des visites culturelles accessibles dès 3 ans En 2018, elles s'ouvrent aux parents, qui dans 80% des cas sont présents. L'année suivante, une offre est développée pour les groupes scolaires.



" Nous avions en tête également de nous développer partout en France, et vu la situation actuelle, nous avons franchi le pas. Après le confinement, nous avons ouvert quatre nouvelles régions dès cet été : la Provence, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine - du côté de la Vendée - et la Normandie ", poursuit Amélie Garnier-Duchemin.



Arènes de Nîmes, châteaux cathares, atelier Land-Art en Vendée, visite artistique dans les pas de Van Gogh en Provence... Plus d'une trentaine de visites viennent compléter le catalogue.



Durant deux mois, des guides-conférenciers ont été recrutés pour créer de nouvelles visites adaptées à un public jeune. " En Occitanie, nous proposons des visites sonores dans les châteaux cathares dès 3 ans. Les enfants sont équipés de petits casques, ils écoutent des bruits à l'intérieur du château. Ces visites sont beaucoup plus courtes qu'une visite classique ", précise Amélie Garnier-Duchemin.



Art, patrimoine, Histoire, sciences... les visites s'adressent principalement à des enfants entre 6 et 12 ans. Mais les adolescents ne sont pas en reste, avec par exemple, une visite en mode VIP et en nocturne à la découverte des chefs-d'oeuvre du Louvre, ou un programme sur les Plages du Débarquement en Normandie.



Les visites guidées sont ponctuées de jeux de piste, de petites histoires qui font aimer et retenir la Grande, d'ateliers scientifiques ou encore d'initiation à l'art.



Au total, une centaine d'activités culturelles sont déjà disponibles sur le site de l'agence en format privé ou public.

Le guide-conférencier au cœur du concept Les guides-conférenciers, eux, sont triés sur le volet et spécialistes de la médiation culturelle pour un public familial et scolaire.



" Ils ont tous la carte de guide-conférencier, c'est un choix de notre part, car ce sont des personnes qui ont une vraie formation, qui ont fait des études pour cela, et nous avons pu constater des différences de niveau chez d'autres guides qui n'étaient pas encartés.



Nos collaborateurs ont tous cette capacité d'adaptation à leurs publics, ils travaillent correctement leurs visites. Et par ailleurs, nous avons la volonté de défendre cette profession, car les guides nous apportent quelque chose d'extraordinaire, ils sont dans la passation du savoir , poursuit Amélie Garnier-Duchemin.



De plus, les enfants sont un public très exigeant, s'ils s'embêtent lors d'une visite, on les repère immédiatement. Nous recrutons donc des guides qui ont de l'expérience avec les enfants, mais qui seront toujours là pour apporter le petit plus aux parents, pendant que leurs enfants sont occupés à faire un jeu de piste, par exemple ".



Quant à la conception des visites, elles sont soit déjà élaborées et proposées par les guides eux-mêmes ou alors co-construites avec la fondatrice de Ludo & Sophie. " Nous mettons au point un livret d'activités, qui va permettre d'alterner les moments d'explication et les moments de jeux ", ajoute Amélie Garnier-Duchemin.



Il s'agit vraiment d'un travail en commun, nous sommes pas et ne serons jamais une plateforme de mise en relation de guides avec des familles ".

Une présence partout en France dès 2021 Actuellement, le recrutement de guides est entravé par la crise liée à l'épidémie de coronavirus. " Beaucoup perdent foi en leur métier, cela nous attriste, mais nous essayons de recruter ceux qui ont gardé leur passion, car il y a besoin de la transmettre aux enfants. Il y en a encore pleins qui, malgré la difficulté de leur métier, sont tellement passionnés qu'ils continuent, trouvent de nouveaux modes de fonctionnement, n'abandonnent pas et nous voulons les aider ", témoigne Amélie Garnier-Duchemin.



Durant le confinement, les fondatrices de Ludo & Sophie ont fait le choix de soutenir les guides free lance avec qui elles travaillent, en piochant dans leur trésorerie pour les rémunérer sur les visites qui avaient été réservées.



Quant à la saison estivale, le redémarrage se fait sentir à Paris, les quelques visites programmées sont quasiment pleines, et les demandes de réservations de visites privées repartent.



Amélie Garnier-Duchemin note également quelques commandes pour des centres de loisirs en août. " Cela n'a rien à voir avec les niveaux d'avant le Covid, mais on sent un petit regain, que les gens ont besoin de sortir, de se reconnecter, de vivre ".



En 2019, Ludo & Sophie a assuré plus de 250 visites programmées (week-ends et vacances scolaires) à Paris et Dijon et accueilli un peu plus de 3 000 enfants.



Désormais l'objectif, d'ici fin 2020 ou au plus tard 2021, est d'être présents partout en France.

Infos pratiques



- Visite privée : à partir de 74 € par famille/groupe



- Infos et réservations sur le site de l'agence : - Visite publique : à partir de 11 € par personne- Visite privée : à partir de 74 € par famille/groupe- Infos et réservations sur le site de l'agence : ludoetsophie.com

Publié par Anaïs Borios

