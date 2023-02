Cunard annonce l'itinéraire de ses tours du monde 2024

La compagnie Cunard propose aussi, cet automne, des "croisières de rêve" en Méditerranée à bord de son mythique et très élégant Queen Elizabeth, et à des tarifs très accessibles (à partir de 590 euros) pour 8 jours / 7 nuits.



Comme d'habitude, les tarifs affichés ne comprennent pas l'avion pour rejoindre le port de départ, les boissons à bord ou les excursions... Ces tarifs s'entendent par personne pour une cabine intérieure double (occupée par deux personnes), sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.



Deux itinéraires sont également annoncés en Méditerranée. Tous deux seront au départ de Barcelone, en septembre et octobre 2023.



Le premier itinéraire fera escale à Naples (Italie), Civitavecchia (à côté de Rome, Italie), Ajaccio (Corse) et Palma de Majorque (Baléares). Il y aura plusieurs départs : les 18 septembre, 2 octobre et 16 octobre 2023.



Le second itinéraire emmènera les passagers d'abord à Toulon, puis à Livourne (Italie), à Ibiza (Baléares) et enfin à Valence (Espagne). Pour ce second itinéraire, il y aura deux départs, le premier le 9 octobre et le second le 23 octobre 2023.