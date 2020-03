DITEX 2020 : table ronde et ateliers sur le Coronavirus et les conséquences pour la profession

C’est une crise brutale, une crise sans précédent depuis les 30 dernières années.



La profession, qui a survécu au 11 septembre, triomphé du Sras et de la grippe HN1, du Printemps arabe et de bien d’autres avatars, est en pleine tourmente.



A l’occasion du DITEX 2020 qui se tiendra les 18 et 19 mars 2020 au Palais du Pharo à Marseille, une table ronde et des ateliers animés par Me Emmanuelle Llop (Cabinet Equinoxe Avocats) seront organisés pour permettre aux professionnels de se réunir et d’évoquer la situation actuelle.



Ce salon, qui devient l’unique rencontre d'importance du tourisme en BtoB pour le premier semestre de cette année, est aussi une formidable occasion de débattre de la crise sanitaire et des mesures qu’elle implique et, partant, de l’avenir de la profession.



Pour en parler, nous avons fait appel à des voyagistes, des croisiéristes, des distributeurs afin de disposer d’un spectre professionnel aussi large que possible.



Cette table ronde permettra de donner des débuts de réponses et d’avancer des pistes de réflexions pour gérer aussi finement que possible la situation de crise actuelle.