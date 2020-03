DITEX : Bingo Travel Colombia va ouvrir des bureaux au Costa Rica

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Erick Theuriot : L'objectif est de nous faire connaitre comme réceptif de qualité sur la Colombie. Nous venons de rencontrer de nouveaux partenaires et développer des alliances avec d’autres réceptifs.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Erick Theuriot : Nous allons présenter nos circuits 2021 sur la Colombie et nous allons annoncer l’ouverture prochaine de bureaux au Costa Rica.