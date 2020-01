DITEX : Croisieurope fait le plein de nouveautés

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX / Top Cruise ?



Eric Collange : Nous espérons bien sûr une fréquentation importante sur Top Cruise. C'est pour nous le moyen de voir un maximum d’agents de voyages en peu de temps.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Eric Collange : Notre actualité de rentrée est très chargée avec le lancement de la Belle des Océans. Ce navire maritime haut de gamme propose une croisière sur le Canada entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Montréal de juin à octobre.



Ensuite le navire proposera deux itinéraires inédits sur les Caraïbes qui passeront notamment par les petites îles de la région. Ces croisières seront commercialisées en tout inclus avec des conférenciers à bord.



Les agents de voyages pourront aussi retrouver nos piliers de la production "Fleuves du Monde" avec nos itinéraires sur le Mékong et l'Afrique Australe.



Enfin cet été nous mettons le Rhin a l’honneur avec des programmes inédits. L'engouement est tel que nous avons augmenté la capacité pour répondre à la demande.