DITEX-Fête des Voyages : bilan et réussite d’un double pari !

Bonjour



Ce mail pour vous remercier ainsi que toute l'équipe organisationnelle du DITEX pour votre professionnalisme et votre réactivité.



Les équipes étaient ravies, notre réunion s'est déroulée dans d'excellentes conditions de confort et de technique, et j'ai pu apprécier votre agilité ainsi que celle de Cédric à résoudre en dernière minute chaque petit problème rencontré, avec une grande disponibilité et toujours le sourire!



Le déjeuner en salle était une bonne idée pour ne pas perdre de temps, et profiter en toute convivialité des plateaux déjeuners copieux et qualitatifs. Tous les vendeurs ont pu rencontrer nos partenaires présents et recueillir des informations pour leurs futures ventes, d'ailleurs de belles ventes se sont déja concrétisées hier et aujourd'hui garce à cette journée de formation!



C'est avec grand plaisir que nous renouvellerons cette expérience !

Bonne fin de salon et à très bientôt



Magali Blanchard

Directrice Régionale Carrefour Voyages Bassin Grand Sud



============================================



Bonjour,

Je viens de parler avec Franck Autret, le directeur de notre réseau de distribution : un grand succès le salon la Fête des Voyages. Nos 4 agents de voyages présents n’ont pas arrêté de vendre et de renseigner les clients pendant les deux jours. Et beaucoup de confirmations à suivre dans notre agence de Marseille cette semaine.



Michel Salaün

Président Salaün Holidays



===========================================



Voici mon témoignage suite à ces 4 belles journées marseillaises ; )

Notre attente était forte pour cette édition 2023 du Ditex qui inaugurait sa nouvelle formule de 2 journées en B2B, prolongées par 2 jours en B2C.



En effet le timing était clef pour nous, puisque c'est la première fois depuis 3 ans, que nous pouvions exposer sans retenue la quasi entièreté de notre terrain de jeu !



Pour marquer le coup, nous avons opté pour une grande surface à l'entrée du salon, en partenariat avec Saudi Tourism représenté par Najete Kada... qui n'aura pas manqué de surprendre agences et voyageurs par la densité de sites classés et de beautés naturelles du royaume d'Arabie.



Les 2 premières journées de jeudi et vendredi ont permis à Franck Oukil, figure historique d'Asia sur la région, de rencontrer et former près d'une 50taine d'agences partenaires venues en nombre des régions PACA et Rhône-Alpes, grâce notamment à la forte mobilisation des équipes Selectour et du CEDIV. Fabuleuse occasion pour Franck de mettre en avant nos allotements avec Singapore Airlines sur l'Indonésie pour cet été, nos circuits privés 100% réservables en ligne et nos départs supplémentaires sur le Japon (Sept à Nov 2023).



Pour les 2 journées du WE, c'est notre équipe marseillaise qui a pris le relais, rapidement renforcée par Thierry Combe, directeur de nos agences Asia, pour faire face à la très forte affluence des amateurs de voyages, venus tôt dès l'ouverture du salon, pour nous solliciter sur nos bons plans en famille pour cet été (Bali, Thailande et Sri Lanka en tête), mais aussi pour se projeter sur les départs de l'automne (Japon, Vietnam, Cambodge et Laos surtout) et évoquer leurs projets 2024 (Inde, Australie, Arabie, Corée du Sud et bien sûr toujours le Japon dans le Top5 des demandes).



Au global, notre équipe a échangé pendant la Fête des Voyages avec plus d'une centaine de personnes et a identifié près de 40 projets qualifiés vers l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.... un record pour nous sur un salon B2C depuis la réouverture de l'Asie !



Guillaume LINTON

Président - CEO



===================================



Hello



Petit mot d’impression de ces 2 salons assise confortablement dans le train. Tout d’abord , ravie de vous avoir revu.😉

Organisation top: food truck, musique, lots à gagner stand, étudiants. Signalétique dans Marseille Etc.

B to B à mon avis cela pourrait se faire en 1 jour. compliqué de faire bouger les partenaires malheureusement.

Un salon se prépare : la prise de rdv en amont et super importante même si nous avons eu des no show. C’est ce que nous faisons systématiquement et les partenaires sont presque tous venus.



Pour le BtoC. Chapeau pour la mise en place. Pas d’impression de vide même si nous étions moins nombreux. Commentaires des visiteurs, indéniablement ils sont contents d’avoir un salon du voyage. Pour la prochaine édition: racoler auprès des acteurs sur le marché français. Les navires sur la Corse etc. Je sais ce n’ai pas évident mais vous avez une véritable légitimité sur la région.

Les Réseaux where were they ?

Salon un peu cher. On vous appuiera pour la prochaine édition.



Amicalement



Béatrice Frantz-Clavier

Sales Manager - Star Clippers France



====================================



Bonjour à toute l’équipe de My Event Story,



J’espère que vous allez bien et que vous avez récupéré de ces 4 jours de salon...

Au nom d’Austral Lagons, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité avant et pendant l’évènement, pour les excellentes conditions que vous avez mises à notre disposition lors du DITEX. Bravo à vous.. !!



Ricardo REMI

Commercial Sud-Est



====================================



Dear Heidia,



Thank you so much for everything. We are now in the train on our way to Paris. t was very overwhelmed with the public at our booth.

As for 2024, I am interested to talk about Malaysia next year Do count us in for 2024.



Thank you

Alina