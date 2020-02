DITEX : JacTravel donne rendez-vous aux agences !

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Emilie Privat : JacTravel souhaite mettre en avant plusieurs destinations phares. Tout d’abord nous mettrons le cap sur l’Irlande du Nord et ses paysages magnifiques qui ont inspirés la série Game of Thrones.



Ensuite nous partirons en Ecosse pour découvrir de nouveaux itinéraires pour aller au-delà des sentiers battus et jouir de toutes les merveilles de ce pays de traditions.



Nous descendrons ensuite sur Londres pour se laisser guider par notre programme d’activités à la carte « Pick & Go London » idéal pour découvrir Londres autrement. Nous partirons ensuite plus à l’est pour prendre connaissance de nos hôtels de qualité en Europe dont Amsterdam, Berlin, Barcelona, Rome, Venise, etc…



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Emilie Privat : JacTravel est un réceptif fort avec plus de 12000 hôtels contractés et de nombreux prestataires présents à nos côtés depuis plus de 40 ans. En effet, l’union de Jactravel et Webbeds nous confère un rayonnement mondial sur le marché de l’hébergement que ce soit online ou offline.



Nous restons avant tout un réceptif expert dans de nombreuses destinations au Royaume-Uni, Irlande et Europe avec des produits régulièrement mis à jour pour les groupes et les individuels.





Créé en 1975, JacTravel est un réceptif B2B spécialiste du Royaume Uni, l’Irlande et des city breaks en Europe pour les groupes et les individuels ainsi qu’un fournisseur d’hébergements pour l’industrie touristique mondiale. Basé à Londres, Jactravel dispose de nombreuses agences au Royaume-Uni, Europe, Asie, Moyen-Orient et Amérique du nord.