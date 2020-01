DITEX : Malatesta présente son offre 2020 pour le tourisme de groupes

Malatesta rencontre les agences de voyages sur le Village des Réceptifs pour présenter la nouvelle programmation 2020.Notamment, les nouveaux tours thématiques comme les circuits gastronomiques (avec des cours de cuisine et des dégustations), les week-ends avec des activités spéciales comme entrées à des spectacles traditionnels, chasse au trésor dans les centres des villes médiévales, fêtes de Carnaval, réveillon du Jour de l’An et bien d’autres encore, les tours archéologiques, les voyages d’affaires, les vacances du bien-être pour groupes troisième âge, les voyages scolaires vers toute l’Europe et beaucoup d’autres.Sans oublier ses incontournables, c’est-à-dire les circuits des villes d’art européennes.Nous aimerons rappeler quelques données, fruit de notre histoire : 75 employés, 9 langues parlées par notre équipe, 7 hôtels de propriété en Italie, plus de 5 000 voyages de groupe organisés tous les ans, plus de 50% de notre staff travaillant avec nous depuis plus de 10 ans et surtout 40 ans d’expérience.Merci d’écrire à anna@malatesta.com pour fixer un rendez-vous. Au plaisir de vous rencontrer.