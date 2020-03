DITEX : PROMPERU France, venez vous former sur la destination !

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Rosario Pajuelo : PROMPERU France renouvelle sa présence au DITEX cette année après le succès trouvé en 2019 et nous espérons avoir pour cette édition l’opportunité de recevoir encore plus des agents de voyages et tours opérateurs désireux de s'informer sur l'actualité de la destination.



Il faut savoir que le Pérou a reçu de janvier à décembre 2019, 108 873 touristes français, soit une augmentation de 8% par rapport l’année précèdent, ce qui représente la plus haute croissance de la zone européenne vers le Pérou et c’est grâce a la promotion touristique que le Pérou et ses partenaires françaises mènent tout au long de l’année, ainsi que grâce a las formations à l’intérieur du pays que nous faisons de manière régulière



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Rosario Pajuelo : Nous allons présenter des nouveautés en matière d’offre touristique sur le Tourisme Durable et solidaire, sur notre gastronomie (Pérou a été élu pour la 8eme année consécutive meilleur destination culinaire au monde), figurant nos restaurants péruviens au classement des 50 Meilleurs du Monde et aussi sur les prestations de luxe (hôtels, croisières et trains), tout en harmonie avec la nature.



Trois formations sont proposées ces deux jours du salon (Mercredi de 11h à 11h30 et de 15h à 15h30 et Jeudi de 11h à 11h30)