DITEX Top Cruise 2020 : “Un dispositif spécial Covid-19 sera mis en place”

Pendant le salon, des protocoles permettant de prévenir et contenir le risque de propagation du virus sont mis en place :



- Vérification des pièces d'identités des titulaires des badges

- Nettoyage supplémentaire et programme de désinfection dans toutes les zones très fréquentées du salon :

- Mise à disposition de produits nettoyants et désinfectants

- Mise en place d’un protocole de désinfection de micro des intervenants

- Campagne de sensibilisation au travers de panneaux d’information (en français et en anglais) afin de rappeler aux participants les recommandations en matière d’hygiène

- Sensibilisation de l’ensemble du personnel et des collaborateurs sur les gestes individuels préventifs de base (hygiène personnelle, fréquence d’utilisation de produits désinfection, etc)



Ces mesures préventives nous permettrons d’assurer du bon fonctionnement du salon au regard des mesures d'hygiène de circonstances.



TourMaG.com - Le coronavirus n’est donc pas une menace pour MyEventStory ?



Francis Rosales : "Le coronavirus est une menace pour tout le monde mais je ne souhaite pas céder à la panique générale en tombant dans une paranoïa collective.



J'oserais même dire que c’est une opportunité dans un certain sens, si l’on exclut bien entendu l’aspect sanitaire et les conséquences que cela entraîne pour nos concitoyens mais aussi pour les professionnels.



En effet, le DITEX devrait être l’unique manifestation professionnelle à se tenir en ce début d’année après l’annulation de l’ITB et e S.M.T à Paris.



Nous allons par ailleurs convier les professionnels à une rencontre avec une cellule de crise qui comprendra des avocats, des assureurs et des responsables de réseaux pour débattre des conséquences du Covid-19 pour la profession et des challenges à relever à tous les niveaux.



TourMaG.com - Une conclusion sur la situation actuelle ?



Francis Rosales : "Plus que jamais, je souhaite que ce salon remplisse sa mission première : permettre à notre profession de se rencontrer pour partager et construire une solidarité durable qui la sauvera sans doute de la énième crise qu'elle doit traverser. Je sais que nous avons la résilience nécessaire pour cela."