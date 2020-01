DITEX Top Cruise 2020 : les croisiéristes mettent le “paquet” et jettent l'ancre à Marseille !

18 et 19 mars prochain au Palais du Pharo à Marseille

Les croisiéristes et pas des moindres, répondent présent à la 16e édition de DITEX Top Cruise 2020 qui se tiendra les 18 et 19 mars prochain à Marseille. On en veut pour preuve l'un des deux majors (MSC), le spécialiste français de la croisière fluviale (Croisieurope) et pas que, et le petit dernier (CMV Voyages) qui ont d’ores et déjà confirmé leur participation.

Mercredi 22 Janvier 2020

