DITEX 2020 : "Le maintien du salon les 22 et 23 octobre prochains n'était pas pertinent" (Francis Rosales)

Tout d'abord les mesures sanitaire que nous devions prendre nous obligeaient à revisiter entièrement l'organisation du salon et la nature des rencontres (ateliers, stands, conférences, soirées) alors que nous ne disposions pas du budget nécessaire pour le financer totalement.



Mais surtout, une majorité de nos visiteurs et exposants relève aujourd'hui du chômage partiel, sans possibilité de se déplacer.



D'autres sont en télétravail et le tout complique singulièrement les choses quant on réfléchit à la responsabilité des entreprises, face à de nouvelles obligations.



Sans l'ombre d'une reprise pour le dernier trimestre, le maintien du salon pour les 22 et 23 octobre n'était plus du tout pertinent.



Un salon se doit d'être le trait d'union entre les acteurs professionnels d'un secteur mais lorsque ces derniers ne peuvent se mobiliser, la raison d'être d'une telle manifestation n'est plus…"



TourMaG.com - Comment cela va-t-il se traduire pour les exposants et les visiteurs ?



Francis Rosales : Nous allons, comme de nombreux organisateurs, devoir reporter le salon sur 2021 aux mêmes conditions que 2020 en garantissant à nos exposants qu'il n'y aura aucune répercussion suite à d'éventuelles hausses de tarifs de nos prestataires sur 2021.