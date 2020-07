Webinaires : MyEventStory surfe sur la vague de la formation professionnelle

TourMaG.com - Avec le confinement et après comment avez-vous fait face à la crise et quelle stratégie avez-vous adopté ?



Francis Rosalès :”Il nous a fallu réagir très vite.



A l'instar d'autres professionnels du secteur, nous avons mis en avant l'un des traits de caractère qui nous représente le plus: l'adaptabilité.



Cela nous permet d'être toujours au plus proche des besoins de nos partenaires. Durant le confinement, les pros n'ont pas voulu couper le lien qui les unissait à leurs distributeurs partenaires.



Pour ce faire, ils se sont tournés vers nous pour trouver des solutions de rencontre en ligne clé en main.



Nous avons alors construit en un temps record de nouvelles offres de service pour organiser, promouvoir et recruter un grand nombre de professionnels sur les différences rencontre en ligne, mais pas que !



Nous avons également conçu avec des formateurs digitaux, des offres de formation en ligne sur mesure, interactives et engageantes.



C'est donc une formule All in one que nous avons apporté à nos partenaires qui ont pu profiter d'une profession en demande. Le nombre de participant aux sessions de formations n'a jamais été aussi important que depuis le confinement !!