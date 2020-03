MyEventStory contraint de reporter le DITEX 2020 à une date ultérieure

Ce report, après des mois de travail et d’efforts pour les équipes représente un manque à gagner non négligeable pour MyEventStory, compte tenu du contexte.



“Nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur et cédons aussi, bien malgré nous, à l’amicale pression de certains de nos exposants et partenaires dont la situation est très préoccupante.



Les annonces de chômage partiel dans nombre d’entreprises du tourisme et les précautions sanitaires ont aussi pesé dans la balance…”



Enfin, l’annonce d’Emmanuel Macron de ce jeudi 12 mars, visant à limiter les déplacements personnels et les rassemblements, de même que la fermeture des établissements scolaires, a emporté la décision des organisateurs.



Selon nos informations, exposants, partenaires et visiteurs en ont été informés du report ce vendredi 13 dans la matinée. L’équipe devrait communiquer prochainement sur la prochaine édition.