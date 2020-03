TravelPro Formations : à-valoir, reports.. formations gratuites pour les lecteurs de TourMaG.com

Vous allez avoir à faire à des clients compréhensifs (la majorité), des clients réfractaires ou de mauvaise foi, des clients agressifs et des clients désespérés,

L’objet de cette conférence n’est pas de parler juridique mais de parler posture, ces conférences seront co-animées par Marisa (coach et ancienne responsable d’agence de voyages) et moi,

Face à la pire crise de son histoire, l'industrie touristique fait corps pour survivre.Alors que les tour-opérateurs et les patrons des grands groupes ont fait du lobby pour contraindre le gouvernement d'adopter l'ordonnance sur le bon à-valoir, la patate chaude a été renvoyée aux agents de voyages.Il nous suffit, à la rédaction de TourMaG.com, de regarder les centaines de commentaires pour nous rendre compte de l'ampleur de la tâche." explique Sylvie Da Silva, la directrice et formatrice, de TravelProFormations. Pour vous accompagner dans cette transition et pendant cette période de confinement,Cette offre est exclusivement réservée aux lecteurs de TourMaG.com." confie Sylvie Da Silva.