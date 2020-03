Coronavirus et à-valoir : tout ce que contient l'ordonnance tant attendue...

Suite à la réunion hebdomadaire du Comité de Filière Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a donné mardi 24 mars 2020 davantage d'informations sur l'à-valoir qui sera mis en place pour éviter le remboursement des voyages annulés suite à la fermeture des frontières liée à la crise du coronavirus.



" Un gros travail a été effectué tout au long du week-end en collaboration avec les Entreprises du Voyage (EDV) et le Syndicat des entreprises du tour-operating (SETO). Il a fallu obtenir de Bruxelles les autorisations nécessaires " a rappelé le Secrétaire d'Etat.



Voici les grandes lignes présentées :



Cet avoir sera valable 18 mois.



Le voyagiste devra proposer une solution de report dans les 3 mois.



Ce mécanisme concerne les séjours tout compris, mais également la location de voiture, l'hébergement (hôtels, campings...), les séjours des associations de tourisme social et solidaire mais il ne s'applique pas au transport sec qui est encadré par un règlement européen.



Cet avoir sera rétroactif, et concerne les annulations qui seront intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.



L'offre de substitution devra comporter des prestations équivalentes, ou d'un montant supérieur si le client le souhaite en payant le complément ou de plusieurs séjours d'un montant inférieur.