Nous avons résisté à la crise grâce à notre socle national et européen. Avant la crise, les Européens représentaient 77% des arrivées internationales, pendant c'est passé à 85%.



Cela n'a pas permis de compenser les pertes, mais de limiter la casse.

Mais l'Europe s'honore d'avoir mis en place des outils pour relancer le tourisme, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Nous souhaitons bâtir un agenda 2030 sur le tourisme européen

Au-delà des ministres européens du Tourisme, des célébrités du secteur seront présentes.Pour Jean-Baptiste Lemoyne, cette journée de travail doit non seulement donner un cap au tourisme en Europe, mais doit aussi faire prendre conscience de l'atout que nous avons d'être unis.Auparavant chacun jouait sa partition, avec une concurrence très forte entre destinations, à l'image de la guéguerre que se font l'Espagne et la France.", s'est projeté Jean-Baptiste Lemoyne.Avant crise, l'Europe était la destination la plus visitée du monde, avec 51% des arrivées internationales, et 5 destinations dans les meilleures places mondiales.La pandémie et la solidarité entre pays n'auraient fait que renforcer ce leadership.Durant la journée dijonnaise, les membres des gouvernements plancheront sur