Europe : "La Commission étudie une protection contre l'insolvabilité des transporteurs"🔑

TourMaG.com - Pensez-vous réellement que l'instance peut légiférer en faveur des passagers et des agences de voyages sur la caisse de garantie aérienne ?



Eric Drésin : Ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que la Commission écoute avec attention.



Elle a pris note des présentations répétées que nous avons faites sur le modèle de garantie qui a été mis en place au Danemark. Dans ce pays, il existe un fonds de garantie sur l'insolvabilité des compagnies.



Chaque compagnie qui atterrit au Danemark, même Ryanair, contribue à ce fonds, via une contribution comprise dans le billet du voyageur. La caisse intervient dès qu'il y a un préjudice supérieur à 130 euros, en cas de faillite d'une compagnie aérienne.



TourMaG.com - C'est une bonne nouvelle pour les agences de voyages. Au niveau de la directive du voyage à forfait, sur quoi souhaite intervenir l'instance européenne ?



Eric Drésin : : Sur la directive, nous entrons dans une phase de consultations, avec manifestement beaucoup de sujets qui seront remis en question.



Notre vision globale est qu’une réforme en profondeur est nécessaire. Elle doit consister en une harmonisation de la directive et du règlement sur les droits des passagers (en aérien) afin d'équilibrer les obligations et les risques entre les organisateurs de forfaits, les compagnies aériennes et les consommateurs



Cependant, quand bien même cela posera des problèmes à notre secteur, il est impossible de penser que la Commission ira vers une moindre protection des consommateurs.



Elle va sans doute vouloir mieux protéger le consommateur, mais pas moins.



En parallèle des outils garantissant le respect des obligations contractuelles B2B seraient les bienvenus. Si on veut que les voyageurs à forfait soient remboursés à temps, les prestataires de services qui détiennent les prépaiements doivent rembourser les intermédiaires.