Caisse de garantie aérien : protéger les consommateurs pour protéger les professionnels !

La cuirasse du lobbying des compagnies aériennes (IATA) qui fait du vol en bande organisée et que J.-P. Mas qualifiait d’”Association de malfaiteurs”., semble à toute épreuve.



De son côté et malgré les avatars dans le contrôle des comptes d’Aigle Azur ou de XL Airways, la DGAC fait le dos rond.



L’Union européenne, n’est pas logée à meilleure enseigne et botte en touche. Il faut reconnaître que le problème est principalement franco-français : en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans d’autres pays, l’assurance professionnelle protège aussi aussi les vols secs.



Bref, responsables mais pas coupables, chacun se refile le bâton merdeux !



Alors, Messieurs les professionnels, vous êtes dans l’impasse. Si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, inutile d’attendre la divine providence : c’est vous qui paierez, à terme, les pots cassés.



Les solutions existent, affirment les assureurs. La mutualisation doit protéger également l’ensemble des Français contre la défaillance des transporteurs aériens, devenue et quels qu’ils soient (n’en déplaise à Iata) monnaie courante et “trébuchante”.



Plutôt que d’”encaisser” et d’être obligée d’hypothéquer les bijoux de famille, l’APST se doit de réfléchir à une réforme profonde des modalités de sa garantie.



La mutualisation semble avoir atteint ses limites dans une profession dont le périmètre se réduit comme peau de chagrin. Il faut mettre l’Etat face à ses responsabilités et protéger de la même façon tous les consommateurs.



Ils vous en sauront gré et accepteront même, de contribuer à leur propre garantie. Encore faudra-t-il qu’on le leur propose, Cqfd !