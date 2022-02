S'il y a eu des nombreuses questions auxquelles ont (plus ou) moins répondu les ministres présents, une proposition a été faite par Hervé Mariton, en porte-voix de Karine Roy-Camille, absente lors de l'événement.



Cette dernière demande à favoriser la mobilité des saisonniers entre les saisons ultramarines et celles en métropole, notamment sur le tourisme balnéaire.



Deux pistes seront activités prochainement, avec la mobilisation de l'Institut Francais Du Tourisme via une expérimentation, en partenariat avec le ministère du Travail, pour financer le transport et tester la formule.



" J'ai envie de dire c'est adjugé" affirme Jean-Baptiste Lemoyne.



Depuis le début de la crise sanitaire, l'image des destinations ultramarines a été grandement écornée. Entre les restrictions, les fermetures, puis la trop faible vaccination et les émeutes, il ne fait guère de doute que ces territoires inspirent moins confiance aux voyageurs.



" Vous demandiez si l'image des outre mer est durablement abimée, je vous réponds oui ! Il y a un vrai problème d'image, un vrai problème d'amélioration de l'attractivité, " a interpelé Jean-Pierre Mas, le président des Entreprises du Voyage.



Ce n'est pas faute de le rappeler sur TourMaG, mais les régions ultramarines affichent une trop grande dépendance à la clientèle métropolitaine. Cette dernière pourrait en plus être pénalisante à l'avenir, car lointaine et donc polluante.



Pour Sébastien Lecornu, le tourisme contrairement à d'autres secteurs d'activité, repose sur une dimension psychologique, humaine et de séduction.



" Nous allons devoir un peu plus assumer le mot séduction !



Quand j'ai été ferme et dur en novembre dernier, c'était pour ce besoin d'être séduisant aux yeux du monde, " prévient Sébastien Lecornu.



Le ministre fait allusion aux émeutes de Guadeloupe, lors desquelles il avait appelé les élus à condamner la violence et les actes d'une partie de la population.



Une demande soldée par une fin de non-recevoir des syndicats et des élus locaux. Selon lui, aujourd'hui la Guadeloupe paye ce manque d'engagement aussi bien au niveau des violences que d'une vaccination trop faible.



" Heureusement que nous avions les affinitaires. Ils nous ont permis d'éviter le drame complet sur les Antilles. Nous devons appeler chacun à la responsabilité, sans quoi il y aura des lendemains difficiles. "



Demain les banquiers pourraient blacklister l'écosystème touristique antillais. Le message est passé...