Guadeloupe : la situation pourrait socialement s'envenimer...

par l'installation de nouveaux barrages en divers points du territoire, des faits d'agression et de racket...



Ce couvre-feu ne s'applique pas aux personnes intervenant pour des missions de service public, d'assistance à des personnes nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces, des déplacements liés à l'activité professionnelle et aux personnes justifiant que leur déplacement est lié à la nécessité médicale ou familiale.

Si la situation reste plutôt calme le soir, avec des violences plus sporadiques, la Préfecture a décidé de renouveler le couvre-feu en vigueur. L'objectif étant d'assurer la protection des biens et des personnes.La décision s'explique "Face à cette tension sociale, l'industrie touristique commence à souffrir et voit tomber des annulations. Pour Patrick Vial Collet, le gouvernement doit intervenir aussi bien pour régler ce problème que pour sauver les acteurs du tourisme."Nous devons éviter l'effondrement de la première économie guadeloupéenne, à savoir le tourisme, et sauver quoi qu'il en coute l'économie des outre-mer.S'il y a un effondrement, cela coutera beaucoup plus cher socialement à l'Etat", nous expliquait-il dans TourMaG.com, la semaine dernière.