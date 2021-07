DOM TOM : vers un retour de l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe ?

Le gouvernement a déposé un amendement afin de rétablir l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe " face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sur le territoire " en raison de la propagation du Covid-19, a annoncé Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, mercredi 21 juillet lors des questions au gouvernement devant le Sénat.



Evoquant l'examen actuel du projet de loi sanitaire, Adrien Taquet a précisé que " d'ici à la promulgation de la loi " en août, " le gouvernement envisage de prendre un décret qui permettrait l'instauration plus précoce de cet état d'urgence ".



Le Secrétaire d'Etat a également souligné la faiblesse du taux de vaccination en Guadeloupe. " Le taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 18 ans n'est que de 26% ".



Le gouvernement souhaite " développer les stratégies d'aller vers les populations en nous appuyant notamment sur les collectivités locales ".