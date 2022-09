Dans l'ombre de Fosun, le Club Med dévoile des résultats dynamiques

Les perspectives du second semestre sont très encourageantes. Dans un monde incertain et difficile, avec notre stratégie gagnante et des défis clairement définis, nous sommes maintenant en position d'accélérer,

L'activité est marquée par une Europe résiliente (chiffre d'affaires en baisse de 1% par rapport à 2019) et des Amériques plus que dynamiques (+22%). Dans le même temps l'Asie plombe les résultats d'un Club Med fortement tournée vers l'est.La fermeture des frontières et les mesures de confinement n’ont pas permis à l'activité de revenir au niveau d’avant la pandémie : l’Asie est ainsi à -73 % au 1er semestre 22 comparé à 2019.Si les capacités sont en baisse en Europe et en Asie, les clients ont répondu positivement à la hausse des tarifs.Le prix moyen par journée s’élève à 214 €, un montant en progression de +19% comparé à 2019. Des résultats qui s'affichent donc globalement dans le vert avec un EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'ordre de 164 millions d'euros sur la période." conclut le président.La croissance est tirée par la clientèle venant du continent américain (+66%). La capacité des Resorts de l’été 2022 est similaire à celle d'avant crise 19.