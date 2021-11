De la France à l’Arabie Saoudite : Aya Désirs du monde recentre sa production

« Améliorer la distribution ne fait jamais de mal ! Ce sera l’outil parfait pour faire profiter les agents de voyages français de nos tarifs exceptionnels »

Dans le même temps, le groupe KTS s’apprête à lancer à destinations des agents de voyages français et internationaux une nouvelle plateforme de réservations hôtelières. 550 000 hôtels seront disponibles en direct partout dans le monde, et la vente d’activités et de circuits devrait être ajoutée par la suite., assure, développeur d’affaires chez KTS.Le groupe familial KTS, originaire du Liban et présent sur 3 continents, a été créé en 1958. Présent en France depuis 1987, il est aujourd’hui présent sur les voyages sur-mesure et circuits organisés en groupe ou individuel, sur le voyages d’affaires, l’événementiels et est distribué dans les principaux réseaux français : Manor, Carrefour, Auchan, Cdiscount, Salaün…