Aya dévoile sa production hiver 2020-2021

Le groupe met actuellement en place différentes opérations avec ses réseaux de distribution en s’appuyant sur la force de ses différentes marques - Aya Désirs d’Orient, Aya Désirs du Monde et Voyages Loisirs

Aya (groupe KTS) fait le point sur la rentrée et sa saison hiver 2020-2021.Aujourd’hui, le groupe est présent dans 3 pays uniquement :, en tant que tour-opérateur mais aussi de réceptif.L'agence parisienne (49 rue des Mathurins - 8e) a été rouverte dès la fin du confinement, mais Aya a pris la décision deToutefois, le TO a édité et mis en ligne sonpour la saison 2020-2021.", indique Aya dans un communiqué.