Podcasts : Entretien avec Raki Phillips, directeur général de l'office de tourisme de Ras Al Khaimah (Emirats)

Ras Al Khaimah est l'émirat le plus septentrional des Émirats arabes unis. Nous sommes à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Dubai, qui est le deuxième aéroport le plus fréquenté au monde. Nous sommes également à 35 minutes de l'aéroport international de Sharjah et nous avons notre propre petit aéroport de Ras Al Khaimah ici même dans l'émirat.Ras Al Khaimah est avant tout connu pour sa montagne,Nous avons égalementRas Al Khaimah est vraiment l'émirat qui combine deMais Ras Al Khaimah a aussi plus de. Quatre sites pourraient même être inscrit au prochainement au patrimoine mondial de l'UNESCO.Nous proposons une. Nous venons d'ouvrir le Hampton by Hilton qui avec ses 515 chambres est le plus grand Hampton by Hilton du monde et le seul resort de l’enseigne.: Movenpick, Radisson, Ritz Carlton, Waldorf Astoria… Un Intercontinental et un Sofitel ouvriront seront par ailleurs inaugurés dans les mois à venir à Ras Al Khaimah.